Attività sospese per lavoro nero

(ANSA) - VIBO VALENTIA, 26 LUG - Tre attività sono state sospese nel Vibonese per aver stipulato contratti in nero e per carenze igienico-sanitarie dai carabinieri del Nucleo ispettorato del Lavoro e del Nas che hanno anche elevato multe per 20 mila euro. I militari, insieme a quelli delle stazioni, hanno effettuato mirati controlli in attività commerciali e aziende agricole e di allevamento. In particolare sono state sospese un'azienda di allevamento a Maierato, un negozio di vendita al dettaglio gestito da personale cinese a Tropea e un'azienda agricola a Briatico. L'attività promossa dal Comando divisione Unità specializzate dei Carabinieri si è concentrata sia sul contrasto ma anche sulla prevenzione per la salute pubblica. I controlli sono serviti anche a far rispettare i limiti di occupazione del suolo pubblico da parte di bar ed esercizi di ristoro.