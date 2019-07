Conferma bus stazione-aeroporto Lamezia

(ANSA) - LAMEZIA TERME (CATANZARO), 25 LUG - Integrazione fra diverse modalità di trasporto e viaggi nel rispetto dell'ambiente, utilizzando il treno, evitando traffico e stress da parcheggio, con tempi e costi vantaggiosi. Sono i plus dei servizi Trenitalia presentati alla stazione di Lamezia Terme: il bus Lamezia Airlink e il treno Tropea Line. Lamezia Airlink, è scritto in una nota, è il servizio treno+bus che collega l'Aeroporto alla stazione nato nel 2016 dalla sinergia fra Trenitalia e Lamezia Multiservizi per valorizzare l'intermodalità ferro-gomma e incentivare l'uso del treno, ha registrato negli ultimi due anni un incremento rispettivamente del 25% e del 45% dei viaggiatori. Il servizio è stato confermato grazie al rinnovato accordo fra Trenitalia e Lamezia Multiservizi. Dopo il successo dello scorso anno (+17% viaggiatori), è stato confermato anche il servizio Tropea Line che, con 24 collegamenti al giorno, collega Lamezia a Rosarno percorrendo la Costa degli Dei, con fermate nelle più belle località di mare.