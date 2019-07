Sgominata banda che coltivava marijuana

(ANSA) - SAN LUCA (REGGIO CALABRIA), 24 LUG - Un'organizzazione dedita alla coltivazione di marijuana è stata sgominata a San Luca dai carabinieri che hanno eseguito un'ordinanza cautelare del gip nei confronti di 9 persone - 2 in carcere, 4 ai domiciliari e 3 obblighi di presentazione alla pg - mentre altre 3 risultano irreperibili. L'indagine è stata condotta dai carabinieri della Compagnia di Bianco, con il supporto dei Cacciatori di Calabria, e coordinata dal pm Rosanna Sgueglia della Procura di Locri diretta da Luigi D'Alessio. I militari, dal luglio 2017, hanno trovato nel tempo 7 piantagioni per oltre 1.500 piante e 67 kg di marijuana dal valore di svariati milioni di euro. Grazie ad appostamenti e riprese video sulla prima piantagione gli investigatori hanno identificato i primi due coltivatori; ulteriori accertamenti, rastrellamenti e riprese aeree hanno consentito di identificare gli altri indagati, tra i quali soggetti vicini, per vincoli di parentela, ai Giorgi detti "Boviciani" di San Luca.