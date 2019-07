Duplice omicidio nel crotonese, arresto

(ANSA) - CROTONE, 24 LUG - I carabinieri del Nucleo investigativo del Comando provinciale di Crotone hanno eseguito una misura di custodia cautelare in carcere emessa dal Gip a carico del presunto autore del duplice omicidio commesso a Pallagorio il 22 dicembre 2018. Si tratta di Annunziato Lerose, di 62 anni di San Nicole dell'Alto, un paese vicino a Pallagorio. L'uomo, adesso pensionato, in passato faceva l'agricoltore.

Nell'occasione, due allevatori, Francesco Raffa e il figlio Saverino furono uccisi a colpi di fucile per, secondo gli investigatori, futili motivi. L'indagine condotta dai carabinieri è stata condotta con rilievi effettuati sulla scena del crimine e a casa dell'indagato, con l'analisi delle immagini acquisite dai sistemi di videosorveglianza e di un'attività informativa a livello locale.