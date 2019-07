Musica e gastronomia col maestro Arlìa

(ANSA) - NOCERA TERINESE (CATANZARO), 21 LUG - Una serata speciale e di grande fascino dedicata ad un binomio da sempre vincente, musica e gastronomia. É quella in programma il 22 luglio a Nocera Terinese, nell'agriturismo "Calabrialcubo", in compagnia del maestro Filippo Arlìa, reduce dalla prima stagione sinfonica appena conclusa con successo al Teatro Politeama di Catanzaro e direttore del conservatorio "Tchaikovsky". Una serata dedicata a Gioacchino Rossini, che dell'accattivante accoppiata "musica e gastronomia" é stato, probabilmente, il più grande cultore. Il maestro Arlìa si cimenterà in un'esecuzione speciale preparando un piatto a sorpresa rigorosamente tratto dalla tradizione gastronomica rossiniana. Insieme a lui, per quanto riguarda la parte musicale dell'evento, ci saranno due tra i suoi migliori allievi, Francesco Allegra e Giovanni De Vito. Un trio d'eccezione che eseguirà una serie di brani ispirati al meglio del genio musicale pesarese.