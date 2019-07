Cambiata la viabilità a Catanzaro

(ANSA) - CATANZARO, 17 LUG - A Catanzaro si cambia. Tutta la circolazione nel centro storico della città è stata modificata, con l'inversione del senso di marcia sulla via principale, Corso Mazzini, e strade limitrofe. Una variazione voluta dall'amministrazione di Sergio Abramo e annunciata da tempo e che è diventata operativa da stamani. All'esordio dei nuovi sensi di circolazione - che costituiscono poi un ritorno a quello che era fino a 7 anni fa - il traffico è stato scorrevole e non si sono verificate situazioni di disagio particolari.

Certo, qualche indecisione su prendere o meno una certa strada o la richiesta di informazioni per sapere se la via scelta era quella giusta, ci sono state. Ma niente di significativo. Questo anche grazie alla presenza massiccia degli agenti della Polizia municipale agli accessi delle vie che hanno cambiato senso di marcia per evitare difficoltà. Le trasformazioni, dunque, almeno in queste prime ore e grazie anche ad un traffico ridotto per il periodo estivo, non sembrano aver creato disagi.