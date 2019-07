Pioggia in Calabria, nessuna criticità

(ANSA) - CATANZARO, 16 LUG - E' piovuto su gran parte della Calabria - dove oggi è in atto l'allerta arancione della Protezione civile sulla fascia ionica - con conseguenti allagamenti di scantinati e piani bassi di abitazioni, ma allo stato i vigili del fuoco non segnalano situazioni critiche.

Interventi per allagamenti sono stati effettuati a Sellia Marina (Catanzaro), Corigliano-Rossano (Cosenza), Cirò (Crotone) e nel vibonese. La situazione, comunque, viene gestita con un ordinario dispositivo di soccorso. A Crotone, in località Margherita, alcune famiglie sono state evacuate a scopo precauzionale. Il provvedimento riguarda alcuni nuclei che vivono in prossimità di un canale. Le famiglie sono ospitate nella scuola della stessa località. Il Comune ha lanciato anche l'invito alla massima prudenza e collaborazione.