A Gizzeria Wold series di kite surf

(ANSA) - GIZZERIA (CATANZARO), 16 LUG - Un centinaio di atleti di tutto il mondo si ritroveranno a Gizzeria dal 24 al 28 luglio per il "2019 Porsche Kite Foil World Series". Una manifestazione, affermano gli organizzatori del Circolo Velico Hang Loose, che presenta "il suo carico di sport, marketing territoriale e atmosfera internazionale e lancia in orbita uno dei siti più belli e suggestivi della Calabria". Da dieci anni il parco sportivo balneare Hang Loose Beach ospita eventi sportivi internazionali legati al kite surf. Gizzeria, tra l'altro, sostengono gli organizzatori, "èuno degli spot per la pratica del kite surf più conosciuti al mondo, grazie alle caratteristiche della spiaggia, dello specchio d'acqua e del vento termico che si presenta tutti i giorni regolare e con la stessa intensità". La Kite Foil World Series èun mondiale che si articola in 4 tappe. La prima a Gizzeria e poi in Cina, Australia e America. La manifestazione ha come partner istituzionali Regione Calabria, Coni e Federazione Italiana Vela.