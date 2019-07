Consegnati lavori su viadotto Cannavino

(ANSA) - CELICO (COSENZA), 15 LUG - L'Anas ha consegnato i lavori per gli interventi sul viadotto Cannavino, a Celico, lungo la statale 107 Silana Crotonese. Alla consegna dei lavori hanno preso parte l'assessore regionale alle Infrastrutture e Trasporti, Roberto Musmanno; Paola Tripodi, Responsabile del procedimento; Riccardo De Nardi, Direttore dei lavori, e Salvatore Arcuri, Coordinatore Progettazione Intervento.

"Gli interventi - riferisce l'Anas in un comunicato - dureranno 250 giorni e si svolgeranno in due fasi: la prima servirà per gli interventi di rinforzo delle pile e delle spalle del viadotto, e la seconda per gli interventi di adeguamento sismico dell'impalcato. La prima fase non prevede chiusure al traffico, mentre durante la seconda fase, a partire dal prossimo febbraio e per un periodo di circa quattro mesi, ci sarà la chiusura totale del viadotto al traffico, con deviazione sul percorso alternativo realizzato contestualmente ai lavori di rinforzo previsti sulle pile e sulle spalle dell'infrastruttura".