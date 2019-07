Aggrediscono e rapinano 22enne,arrestati

(ANSA) - REGGIO CALABRIA, 12 LUG - In due, utilizzando una spranga di ferro, hanno aggredito un cittadino nigeriano di 22 anni per rapinarlo di circa trecento euro. Sunny Omororinwen, di 30 anni, con precedenti, connazionale della vittima della rapina, e un cittadino italiano incensurato, Gino Carmine Caroprese, di 22, sono stati arrestati dai carabinieri a Reggio Calabria con l'accusa di rapina e lesioni personali.

I carabinieri sono intervenuti dopo una segnalazione al 112 e hanno arrestato in flagranza di reato il cittadino nigeriano.

Caroprese, che nel frattempo alla vista dei militari era riuscito a dileguarsi, è stato bloccato poco dopo in una piazza poco distante.