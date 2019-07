Sorpreso a irrigare marijuana, arrestato

(ANSA) - ISOLA CAPO RIZZUTO (CROTONE), 11 LUG - Sorpreso mentre irrigava una piantagione di marijuana. Un uomo di 43 anni è stato arrestato a Isola Capo Rizzuto dai carabinieri della locale tenenza con l'accusa di coltivazione di sostanze stupefacente.

I militari, nell'ambito di un servizio finalizzato al contrasto della produzione di droga, hanno trovato l'uomo mentre all'irrigazione di 63 piante dell'altezza di 2 metri e 20 centimetri circa e 79 altri fusti dell'altezza media di 80 centimetri. Per alimentare le piante era stato realizzato un impianto irriguo regolato da un timer computerizzato e costituito da tubi in gomma a gocciolamento collegati ad una vasca per la raccolta dell'acqua. Le piante e l'intero impianto sono state sequestrate.