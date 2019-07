Nuovo svincolo Cirò Marina statale 106

(ANSA) - CIRÒ MARINA (CROTONE), 10 LUG - "Anas, società del Gruppo Fs italiane, ha aperto al traffico il nuovo svincolo lungo la strada statale 106 Jonica a Ciro' Marina". Ne dà notizia, con un comunicato la stessa azienda delle strade statali.

Alla cerimonia d'inaugurazione dello svincolo hanno partecipato, tra gli altri, il presidente della Provincia di Crotone, Ugo Pugliese, ed il responsabile Coordinamento territoriale Calabria dell'Anas, Giuseppe Ferrara, insieme al Direttore dei lavori, Vincenzo De Sarro.

"L'opera realizzata da Anas - é detto in un comunicato dell'Azienda - diventa di fondamentale importanza per i pendolari, turisti e abitanti che nel periodo estivo raggiungono le 40 mila unità. Permetterà infatti l'accessibilità a Cirò Marina senza il condizionamento del passaggio a livello per l'attraversamento della linea ferroviaria, supplendo alle criticità presenti in misura maggiore nei mesi estivi a causa dell'incremento dei flussi veicolari".