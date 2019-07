Rai, Salini, no a fiction su Riace

(ANSA) - MILANO, 9 LUG - La Rai non manderà in onda la fiction su Riace. Ad annunciarlo l'ad Rai, Fabrizio Salini, in occasione della presentazione dei palinsesti a Milano.

"Non è prevista una collocazione in palinsesto", ha detto Salini.

"Tutto il mondo è paese", nella quale Beppe Fiorello avrebbe indossato i panni dell'ex sindaco Mimmo Lucano, era incentrata sul mondo di accoglienza dei migranti nel paese calabrese. La fiction, già interamente girata, aveva subito un primo stop a seguito delle vicende giudiziarie che hanno coinvolto l'ex primo cittadino, provocando le sue proteste, oltre a quelle dello stesso Fiorello.