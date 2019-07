Incendio da lanterne festa, una denuncia

(ANSA) - AIELLO CALABRO (COSENZA), 9 LUG - Accendono delle lanterne per illuminare, come è tradizione da sempre, il sentiero attraversato da una processione religiosa ma si sviluppa un incendio in un rimboschimento di conifere e macchia mediterranea. E' successo ad Aiello Calabro, in provincia di Cosenza, dove un uomo di 51 anni, è stato denunciato in stato di libertà dai Carabinieri Forestale con l'accusa di incendio boschivo colposo.

Due lanterne artigianali tra quelle sistemate sul percorso della processione in onore della Madonna delle Grazie che conduce al Castello della cittadina, fatte di barattoli con cotone imbevuto di liquido infiammabile, per cause in corso di accertamento, hanno innescato un rogo alimentato dalla vegetazione secca e che ha interessato circa dieci ettari di terreno.

Sul posto per domare le fiamme sono intervenuti i Vigili del Fuoco, un elicottero regionale e due squadre antincendio.