Droga: due arresti sulla 'Jonica'

(ANSA) - MATERA, 9 LUG - Trovati in possesso di un panetto di circa cento grammi di hascisc - di cui avevano cercato di disfarsi alla vista dei militari - due uomini sono stati arrestati dalla Guardia di Finanza durante controlli sul tratto lucano della strada statale 106 'Jonica'. In particolare, i due uomini - entrambi con precedenti penali - sono stati fermati e arrestati in flagranza di reato dalle Fiamme Gialle della Tenenza di Metaponto (Matera) mentre stavano viaggiando in direzione Reggio Calabria.