Beni culturali, da Mibac fondi 4,3 mln

(ANSA) - CATANZARO, 9 LUG - Ammontano a 4 milioni 289 mila euro le risorse destinate alla Calabria dal Ministero per i beni e le attività culturali per i 33 progetti finanziati nell'ambito delle annualità 2019-2020. Lo riferisce un comunicato del Mibac.

"Un'attenzione al patrimonio che necessita di interventi di tutela - ha dichiarato il ministro Alberto Bonisoli - e che è frutto di un puntuale lavoro di ricognizione sui territori, attraverso il coinvolgimento di tutti gli istituti periferici del Ministero".

"Le cifre più significative in Calabria - è detto nel comunicato - sono destinate all'ex Collegio dello Spirito Santo di Vibo Valentia per restauro conservativo, consolidamento e adeguamento impiantistico (un milione e 235 mila euro), alla chiesa di Santa Maria Neve per il completamento del restauro conservativo (300 mila euro).