Mons.Schillaci Vescovo di Lamezia Terme

(ANSA) - LAMEZIA TERME (CATANZARO), 6 LUG - Mons. Giuseppe Schillaci é stato ordinato Vescovo di Lamezia Terme e si é insediato stasera in Cattedrale. Schillaci, 61 anni, originario di Adrano (Catania), subentra a mons. Luigi Antonio Cantafora, che ha retto la Diocesi lametina negli ultimi 15 anni.

"É con lo sguardo di Gesù Cristo - ha detto il nuovo vescovo di Lamezia Terme in occasione della concelebrazione di ordinazione episcopale - che dovremmo provare a guardare la nostra storia, tutta la nostra umanità. Lasciamoci raggiungere da questo sguardo, il Suo, per guardare in Lui, con Lui, per Lui… Siamo suoi discepoli e come tali vogliamo prima di tutto pensarci; avviciniamoci a Cristo, per seguirlo ed imparare da Lui. È il Vangelo che bisogna ascoltare; è con il Vangelo che occorre misurarsi - ha aggiunto presule - ed è con il Vangelo che bisogna fare i conti, non per scoraggiarsi, ma al contrario per ritrovare freschezza, energia, entusiasmo".