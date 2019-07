Armi e droga, tre arresti a Rombiolo

(ANSA) - ROMBIOLO (VIBO VALENTIA), 6 LUG - La Polizia di Stato ha arrestato a Rombiolo tre persone, Nazareno Castagna, di 49 anni, la figlia Nicoletta, di 24, ed il genero, Michele La Rosa, di 28. Castagna é accusato di detenzione di arma clandestina e di munizionamento e detenzione e spaccio di sostanze stupefacenti. Alla figlia ed al genero dell'uomo vengono contestati, invece, soltanto la detenzione illegale e lo spaccio di droga.

Gli arresti sono scaturiti dal ritrovamento nell'abitazione in cui vivono i tre, da parte della Squadra mobile di Vibo Valentia, di trenta grammi di cocaina ed otto di eroina, oltre ad un bilancino di precisione, materiale per il confezionamento delle dosi di droga e 915 euro in contanti, ritenuti provento dello spaccio. In due buchi dei muri perimetrali dell'abitazione sono stati trovati, inoltre, un revolver con matricola punzonata e 12 cartucce calibro 12.

Nazzareno Castagna é stato portato in carcere, mentre per la figlia ed il genero sono stati disposti gli arresti domiciliari.