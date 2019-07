Quasi 3 kg droga in garage, due arresti

(ANSA) - CATANZARO, 5 LUG - Poco meno di tre chilogrammi di marijuana sono stati trovati e sequestrati in un garage dalla Squadra mobile di Catanzaro che ha arrestato e posto ai domiciliari C.V., di 28 anni, e C.D., di 18, con l'accusa di detenzione a fini di spaccio di sostanze stupefacenti. Una terza persona di 29 anni, risultata locataria del garage, è stata denunciata in stato di libertà per gli stessi reati.

Gli agenti, avendo appreso che all'interno del garage veniva nascosta della sostanza stupefacente hanno attuato appostamenti per individuare coloro i quali utilizzavano il locale. In questo contesto i due sono stati bloccati e trovati in possesso di un quantitativo di marijuana. Successivamente, a seguito di una perquisizione nel garage, è stato trovato un borsone con cinque buste di marijuana, mentre altre due buste sono state scoperte all'interno di una sacca, per un totale di 2,756 chili complessivi di droga. Trovato anche un bilancino digitale.