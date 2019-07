Pollino: "Ottimisti su Geoparco Unesco"

(ANSA) - POTENZA, 5 LUG - "Attendiamo fiduciosi la decisione della commissione Unesco sull'esito ufficiale della visita ispettiva, nella consapevolezza di aver fatto fino in fondo il nostro dovere". Così, attraverso l'ufficio comunicazione, il presidente del Parco del Pollino, Domenico Pappaterra, a margine della visita quadriennale per la rivalidazione a Geoparco mondiale Unesco. Il Parco del Pollino, "nel settembre 2015 era entrato - è specificato nel comunicato - a far parte della rete europea e globale dei Geoparchi dell'Unesco".