Detenuti tentano aggressione a recluso

(ANSA) - PAOLA (COSENZA), 3 LUG - Un gruppo di detenuti italiani nel carcere di Paola ha tentato un'azione punitiva nei confronti di un altro detenuto, sventata dalla Polizia penitenziaria. "Appena terminata la socialità - affermano Donato Capece, segretario generale del Sappe, e Giovanni Battista Durante, segretario generale aggiunto - un gruppo di detenuti si dirigevano verso la stanza di detenzione di un altro per mettere in atto un'azione punitiva. Nel fare ciò intimavano all'agente in sevizio di consegnargli le chiavi: al suo rifiuto tentavano di sottrargliele con la forza. L'agente lanciava le chiami al collega della sezione attigua, riuscendo ad evitare che il gruppo portasse a compimento l'azione. Sul posto giungevano immediatamente altri agenti e il responsabile della sorveglianza generale che riportavano la calma tra i detenuti. Si tratta evidentemente di un fatto gravissimo che richiede immediate iniziative da parte dell'amministrazione, nei confronti dei detenuti responsabili dell'iniziativa".