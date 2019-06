Droga in piazza e scuola,sgominata banda

(ANSA) - COSENZA, 28 GIU - Avevano avviato un'attività di spaccio in alcune piazze di Cosenza e in due istituti scolastici durante la ricreazione. Quattro ordinanze di collocamento in comunità sono state eseguite dai carabinieri del Comando provinciale di Cosenza nei confronti di altrettante persone, di cui tre minori. I destinatari dei provvedimenti, che sono stati emessi dal Tribunale per i minorenni di Catanzaro su richiesta della Procura, sono accusati di detenzione e cessione di sostanze stupefacenti.

Le indagini dei carabinieri sono partite tra novembre e febbraio dopo una rapina compiuta un anno prima per recuperare denaro da utilizzare per ripianare debiti contratti nell'ambito dello spaccio. Così sono stati ricostruiti diversi episodi e, attraverso il contributo di alcuni giovani coinvolti, sono stati individuati i luoghi di spaccio. Nell'ambito delle attività è stata recuperata droga e altro materiale e cristallizzati 62 episodi con identificazione di 23 assuntori tra i quali 12 minori.