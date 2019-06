In 3000 a funerali vittime incidente

(ANSA) - SORIANO CALABRO (VIBO VALENTIA), 25 GIU - Un lungo applauso ha accolto i feretri dei tre ragazzi morti all'alba di domenica scorsa in un incidente lungo la trasversale delle Serre. Oltre tremila persone hanno invaso il corso di Soriano con in mano palloncini bianchi e celesti mentre le campane del convento di San Domenico suonavano a lutto e gli esercizi commerciali e le aziende sono rimaste chiuse, le attività professionali sospese, e dai balconi delle abitazioni hanno sventolato lenzuola, palloncini e coccarde bianche. Le bare di Salvatore Farina di 21 anni, di suo cugino omonimo di 23 e di Natale Chiera (19), sono state portate a spalla dagli amici. Un lutto che ha colpito l'intero comprensorio, testimoniato dalla presenza di sindaci di altri comuni, del prefetto e del presidente della Provincia. "Buon viaggio, ragazzi" ha detto il sindaco Vincenzo Bartone - che ha proclamato il lutto cittadino - nel corso della funzione officiata da don Pino Sergio, parroco della parrocchia di San Martino Vescovo in Soriano.