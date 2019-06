Autista 118 aggredito durante intervento

(ANSA) - CROTONE, 21 GIU - L'autista di un'ambulanza del 118 di Crotone è stato aggredito e preso a pugni durante un intervento di soccorso. E' accaduto in località "Poggio Pudano" di Crotone.

I sanitari del 118 si erano recati per una richiesta di soccorso per una donna di 78 anni. Il medico e l'infermiera avevano proceduto ai controlli di routine durante i quali la donna aveva avuto un mancamento. A quel punto il medico aveva chiesto all'autista di portare una speciale sedia per trasportare la donna in ambulanza. É stato a questo punto che un nipote della donna ha prima minacciato ed offeso l'autista e l'infermiera ed ha poi colpito l'uomo con un pugno al volto.

L'autista è stato a sua volta soccorso e portato in ospedale.

L'aggressore è in corso d'identificazione da parte dei carabinieri della Compagnia di Crotone, ai quali é stata presentata denuncia.

L'aggressione all'autista ha anche causato un disservizio nel servizio 118, rimasto privo di un'ambulanza per alcune ore.