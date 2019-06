Fisco: sequestrati beni ad impresa

(ANSA) - REGGIO CALABRIA, 20 GIU - La Compagnia di Palmi della Guardia di finanza ha sequestrato beni per un valore di 900 mila euro ad un'impresa operante nel settore dell'informatica ed al suo legale rappresentante.

Il sequestro é stato fatto in esecuzione di un provvedimento emesso dal Gip di Palmi su richiesta della Procura della Repubblica.

L'iniziativa delle fiamme gialle é stata adottata a conclusione di una verifica da cui è emerso che l'impresa sottoposta a controllo, nel corso del 2013, ha occultato al fisco ricavi per circa tre milioni e 850 mila euro, con conseguente evasione dell'Iva e delle imposte sui redditi.

Tra i beni sottoposti a sequestro ci sono conti correnti, quote societarie, beni mobili registrati e beni immobili.