Esplosione in un coiffeur,grave operaio

(ANSA) - MILETO (VIBO VALENTIA), 17 GIU - Un operaio, S.C., di 47 anni, é rimasto gravemente ferito in un'esplosione verificatasi a Paravati, frazione di Mileto, nel vibonese, in un negozio di coiffeur in cui stava effettuando alcuni lavori.

Il ferito é stato portato in elicottero dal personale del 118 in un centro per grandi ustionati. La prognosi per lui é riservata.

Secondo quanto é emerso dai primi accertamenti dei vigili del fuoco giunti sul posto, ad esplodere, all'interno del locale, sarebbe stata una bomboletta di schiuma ad espansione utilizzata per effettuare i lavori.

Le indagini per ricostruire quanto é accaduto ed accertare eventuali responsabilità vengono condotte dai carabinieri.