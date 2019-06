Fumetto in inglese su vita di Cassiodoro

(ANSA) - CATANZARO, 10 GIU - "Cassiodorus the great writer, politician man of faith" è la graphic novel realizzata in lingua inglese sulla vita di Cassiodoro, grazie alla sinergia tra Regione Calabria e associazione Centro Culturale Cassiodoro.

L'opera è stata presentata in una conferenza alla cittadella regionale, cui hanno preso parte il presidente Mario Oliverio e l'assessore alla Cultura Maria Francesca Corigliano, insieme all'autore dei testi don Antonio Tarzia. "L'edizione in inglese - ha spiegato Cosimo Griffo, presidente del Centro Culturale Cassiodoro - è stata realizzata su richiesta di 'Calabresi nel mondo' per divulgare la figura di questo grande uomo e calabrese che è stato Cassiodoro anche ai calabresi che vivono all'estero". "Lo scopo di tutte queste iniziative - ha detto Oliverio - è quello di proseguire nel segno della memoria dei personaggi come Cassiodoro che hanno reso grande la Calabria".

Il fumetto, realizzato da Ottavio De Angelis e Stefano Voltolini, è stato tradotto in inglese da Adele Dorothy Ciampa.