A "Regione Trucco" premio Calabria Fest

(ANSA) - LAMEZIA TERME (CATANZARO), 9 GIU - La band "Regione Trucco" di Ivrea ha vinto il "Calabria Fest-Tutta Italiana", Festival della Nuova Musica Italiana svoltosi a Nicastro di Lamezia Terme, in diretta su Rai Play e Rai Radio Tutta Italiana.

La manifestazione é stata organizzata dall'associazione culturale "Art-Music&Co", con la direzione artistica e organizzativa di Ruggero Pegna, insieme a "Rai Radio Tutta Italiana", diretta da Gianmaurizio Foderaro, conduttore e anchorman delle tre serate, e all'assessorato alla Cultura della Regione Calabria. Il premio é stato consegnato dall'assessore regionale Maria Francesca Corigliano e da Giusy Leone, presidente di Art-Music&Co.

"Regione Trucco" ha battuto in finale le "Sorelle Prestigiacomo" di Trapani. Ex equo al terzo posto Camilla Miconi, arrivata con la sua band da Macerata, ed il duo Enrico Cuomo&Chiara Vescio di Lamezia. "E' stato un grande Festival, con una cornice eccezionale di pubblico", hanno sottolineato Ruggero Pegna, Gianmaurizio Foderaro e Giusy Leone.