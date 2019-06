Museo di Civita in sistema regionale

(ANSA) - CIVITA (COSENZA), 8 GIU - Il Museo Etnico Arberesh di Civita è stato riconosciuto come Museo di interesse regionale. L'ambìto riconoscimento è stato approvato dalla Giunta regionale su indicazione dell'assessore regionale alla Cultura Maria Francesca Corigliano. L'iter per ottenere il riconoscimento per il Museo è stato avviato alla fine del 2017 dal sindaco Alessandro Tocci con una formale richiesta al dipartimento Turismo, istruzione, beni culturali e cultura della Regione. "Un riconoscimento arrivato grazie alla caparbietà di Tocci e della sua amministrazione - afferma la Corigliano -.

Essere riconosciuti come Museo di interesse regionale, per cui si entra a far parte del sistema museale regionale, significa essere adeguati rispetto a standard di qualità, di accessibilità e di sicurezza individuati a livello nazionale, perché stiamo uniformando il sistema regionale a quello nazionale. Significa, altresì, far parte di una rete per quello che riguarda le attività, ed essere in rete è diverso che essere da soli".