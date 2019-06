Viaggiava 38 kg farmaci cinesi,denuncia

(ANSA) - LAMEZIA TERME (CATANZARO), 7 GIU - In arrivo dalla Repubblica popolare cinese viaggiava con 38 chilogrammi di farmaci e medicinali cinesi risultati non conformi alla normativa europea. Una cittadina cinese è stata denunciata dai militari della Squadra operativa stanziale del Gruppo della Guardia di finanza e da personale dell'Agenzia Dogane in servizio all'Aeroporto internazionale di Lamezia Terme.

A seguito dell'ispezione dei bagagli della donna, che viaggiava assieme ad alcuni figli minorenni, sono stati trovati i prodotti risultati non conformi a quanto prescrive il Codice comunitario sui farmaci. In totale sono stati individuati 1.616 pezzi contenuti all'interno dei bagagli della donna e dei figli.