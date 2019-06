Ballottaggi, quattro sfide in Calabria

(ANSA) - CATANZARO, 7 GIU - Sono Corigliano-Rossano, Rende, Gioia Tauro e Montalto Uffugo, i comuni calabresi che torneranno alle urne per eleggere il nuovo sindaco e il Consiglio comunale nel turno di ballottaggio in programma domenica 9 giugno.

A Corigliano-Rossano, nuova realtà urbana della provincia cosentina che per la prima volta eleggerà i propri organi amministrativi unitari, sono in corsa Flavio Stasi, forte del 40,7% ottenuto il 26 maggio e Giuseppe Graziano, ex consigliere regionale. A Rende sfida tra aperta tra il sindaco uscente Marcello Manna (31,46%) e l'ex deputato, consigliere regionale ed ex sindaco Sandro Principe (26,48%).

A Gioia Tauro si fronteggeranno l'ex sindaco della città del porto Aldo Alessio (44,71%) e Raffaele D'Agostino (24,53%) mentre a Montalto Uffugo la sfida a due sarà tra Pietro Caracciolo che ha sfiorato l'elezione al primo turno ottenendo il 49,17% e un altro ex, Ugo Gravina fermatosi al 31,18%.