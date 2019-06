Entrate,nel 2018 compravendite casa+2,5%

(ANSA) - CATANZARO, 5 GIU - Nel 2018 il mercato immobiliare residenziale calabrese continua a crescere (+2,5%), se pure con un tasso meno sostenuto rispetto all'anno precedente. Lo rileva un report della Direzione regionale dell'Agenzia delle Entrate.

"La situazione fra le cinque province - è detto in un comunicato - è tuttavia differenziata. Spicca il risultato di Catanzaro, che con un +20,1% spinge la crescita dell'intero mercato provinciale fino al +11,4%. In virtù della sua estensione, Cosenza resta il primo mercato provinciale della regione, registrando tuttavia una certa stazionarietà (+0,1%), sostanzialmente statico anche il mercato provinciale di Reggio (+0,4%); in crescita la provincia di Crotone (+4,2%), mentre Vibo è l'unico mercato provinciale con segno negativo".

"A livello provinciale, nel 2018 - riporta il comunicato - sono state registrati 4.887 scambi a Cosenza, 2.415 a Catanzaro e 2.380 a Reggio Calabria. Seguono le province di Vibo Valentia (944 scambi) e Crotone (860 scambi)".