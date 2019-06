Unicef, in 500 nella Sila Catanzarese

(ANSA) - CATANZARO, 1 GIU - Poco meno di 500 minori di età compresa fra i tre e i diciassette anni, provenienti da 13 scuole della provincia di Catanzaro, si sono dati appuntamento in occasione della trentesima edizione della Giornata Universale dell'Infanzia, coincisa quest'anno, con il trentennale della Convenzione Onu sui diritti dell'infanzia e dell'adolescenza.

L'iniziativa, che si è svolta nel Centro Visite "Garcea" del Parco nazionale della Sila, a Monaco di Villaggio Mancuso, è stata caratterizzata da recite, poesie, canti e balli ispirati ai temi dell'educazione alla solidarietà, alla cittadinanza attiva, al rispetto e alla tutela dell'ambiente intesi come percorsi verso la Pace. L'argomento ha visto impegnati scolari e studenti nel corso dell'anno scolastico che sta per concludersi nell'ambito del progetto "Scuola amica" Miur/Unicef".

La manifestazione, promossa dal presidente provinciale Unicef, Costantino Mustari, è stata conclusa da Anna Maria Fonti Iembo, presidente regionale dell'organizzazione.