Anziana muore investita a Lamezia Terme

(ANSA) - LAMEZIA TERME (CATANZARO), 28 MAG - Una donna di 76 anni, Concetta Dinaro, è morta stamani a Lamezia Terme dopo essere stata investita da un'auto. La donna era uscita per gettare la spazzatura quando, per cause in corso di accertamento, è stata investita in via Indipendenza da una Clio condotta da un 70enne. Concetta Dinaro è apparsa subito grave.

Soccorsa dai medici del 118 è morta poco dopo il ricovero in ospedale. Sul posto è intervenuta la Polizia municipale per accertare la dinamica dell'incidente.