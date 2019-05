Voto in Calabria, Europee e 135 Comuni

(ANSA) - CATANZARO, 26 MAG - Si stanno svolgendo regolarmente le elezioni in Calabria, al voto per le Europee e per eleggere 135 sindaci ed altrettanti Consigli comunali.

L'unico capoluogo di provincia calabrese in cui si vota per le Comunali é Vibo Valentia.

A San Luca si sta registrando una buona percentuale di votanti. Il centro della Locride non ha un sindaco dal 2013, quando il Comune fu sciolto per infiltrazioni mafiose. "Oggi a San Luca - ha detto un cittadino in attesa di votare - è una festa della democrazia. Finalmente avremo un sindaco democraticamente eletto. E questo per noi é molto importante".

Candidati alla carica di primo cittadino sono il massmediologo Klaus Davi e Bruno Bartolo, infermiere in pensione. Il fatto ci siano due candidati a sindaco renderà comunque valida la consultazione, a prescindere dalla percentuale dei votanti. Si sta votando anche a Riace, senza sindaco dal 2 ottobre del 2018, giorno in cui fu arrestato l'allora sindaco Domenico Lucano, che si é candidato adesso come consigliere.