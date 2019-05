Kantiere Kairos a Festival comunicazione

(ANSA) - COSENZA, 25 MAG - Dopo il concerto acustico del luglio scorso in provincia di Rovigo, la band calabrese Kantiere Kairòs fa il bis nella diocesi di Chioggia in occasione del Festival della comunicazione, promosso dai Paolini e dalle Paoline.

I cinque musicisti cosentini che formano il gruppo musicale che propone brani con tematiche religiose sono protagonisti dell'evento organizzato a ridosso della laguna. Nel concerto spazio alle composizioni tratte dai due album "Il soffio" e "Il seme", che parlano, riporta un comunicato "dell'amore di Dio declinato nella vita quotidiana, di conversione, della gioia di abbracciare la fede che trasforma la vita".

Il Festival della comunicazione è un "focus" collegato alla Settimana della comunicazione giunta alla 14a edizione, che si svolge ogni anno con il sostegno dell'Ufficio nazionale Comunicazioni sociali e il Servizio nazionale progetto culturale della Conferenza episcopale italiana, la Segreteria per la comunicazione e il Pontificio Consiglio della cultura.