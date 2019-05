"Energia in squadra" va a scuola Cosenza

(ANSA) - COSENZA, 25 MAG - Sono gli alunni della scuola primaria Corrado Alvaro di Cosenza in vincitori, per la Calabria, del concorso educativo "Energia in squadra" promosso dalla multiutility Estra e da Legambiente.

Il premio assegnato ai ragazzi della primaria Alvaro è stato attribuito grazie ad un video, realizzato con Scratch, dal titolo "Il Decalogo del bravo risparmiatore di energia", in cui un simpatico personaggio inventato dagli studenti detta le 10 regole per rispettare e salvaguardare l'ambiente, consiste nell'"EstraDay" una giornata di festa, giochi e formazione diffusa all'insegna delle buone pratiche nel rispetto dell'ambiente.

Il concorso "Energia in squadra" è legato a "Energicamente", progetto di educazione al risparmio energetico, all'uso razionale dell'energia e delle nuove tecnologie a tutela dell'ambiente. In Calabria l'iniziativa ha coinvolto più di 2.300 alunni, 76 scuole e circa 92 insegnanti.