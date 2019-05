Musei aperti in Giornata internazionale

(ANSA) - CATANZARO, 17 MAG - I luoghi della cultura statali di competenza del Polo Museale della Calabria hanno aderito alla Giornata internazionale dei Musei 2019 in programma il 18 maggio.

A Cosenza, la Galleria nazionale propone, come accade ormai da anni, un interessante intreccio tra musica e arte in collaborazione con il Conservatorio Stanislao Giacomantonio. Il Museo archeologico di Vibo, dal canto suo, mette in rete le competenze di artisti del territorio come i ceramisti di Gerocarne, mentre l'Archeologico di Crotone e il Parco di Capo Colonna si dedicano all'educazione dei più piccoli con il laboratorio "Archeogiocando". Al Museo di Kaulon a Monasterace ci sarà un'apertura straordinaria dalle 20 alle 23 con visite guidate e quello di Locri s'impegna a raccontare il territorio.

Caccia al Tesoro archeologica al Parco Scolacium utilizzando i codici QR, mentre il Museo statale di Mileto farà da scenario al Festival pianistico internazionale giunto alla seconda edizione con un recital di Gile Bae.