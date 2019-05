Contrasto ludopatia,50mila euro sanzioni

(ANSA) - VIBO VALEBTIA, 17 MAG - Ammonta a 50 mila euro l'importo delle sanzioni elevate nei confronti di alcuni commercianti di Dinami, nelle Serre Vibonesi. Ad operarle sono stati i carabinieri della Stazione di Dinami, unitamente ai finanzieri del Gruppo della Guardia di finanza di Vibo Valentia, al termine di due controlli in altrettanti esercizi pubblici disposti per prevenire e contrastare il fenomeno della ludopatia.

Le verifiche hanno consentito di accertare la totale assenza delle previste autorizzazioni ed in particolare del nulla osta per la messa in esercizio di quattro apparecchiature da intrattenimento del tipo "slot machine". Nell'ambito dei controlli sono state sequestrate quattro slot machine.