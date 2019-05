Presidio lavoratori davanti Asp 5

(ANSA) - REGGIO CALABRIA, 14 MAG - I lavoratori delle strutture psichiatriche di Reggio Calabria stanno attuando un presidio davanti all'ingresso degli uffici dell'Azienda sanitaria provinciale per protestare contro il mancato pagamento delle spettanze, fermo al dicembre scorso.

I lavoratori hanno incontrato due dei tre commissari che gestiscono l'Azienda dopo il commissariamento per infiltrazioni mafiose, ma dall'incontro non sono emersi fatti sostanziali.

I lavoratori e l'Usb hanno annunciato che il presidio proseguirà ad oltranza fino a quando non ci sarà lo sblocco del pagamento degli stipendi.