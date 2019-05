Compra cellulare, arrestato per evasione

(ANSA) - CORIGLIANO ROSSANO (COSENZA), 14 MAG - Stava scegliendo tranquillamente il nuovo telefono cellulare in un centro commerciale nell'area urbana di Corigliano, nonostante fosse agli arresti domiciliari, ma è stato fermato dai carabinieri. Un uomo, D.C.A., di 41 anni, è stato arrestato dai carabinieri della Compagnia di Corigliano Calabro per evasione dagli arresti domiciliari e sottoposto nuovamente alla stessa misura.

L'uomo è stato sorpreso dai carabinieri mentre entrava in un noto negozio di elettrodomestici all'interno di un centro commerciale per chiedere informazioni su un telefono cellulare di ultima generazione. Fermato dai militari, non ha saputo fornire spiegazioni valide sullo shopping non autorizzato.