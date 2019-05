Rapina in appartamento, tre fermati

(ANSA) - CORIGLIANO ROSSANO (COSENZA), 13 MAG - Hanno fatto irruzione in un appartamento nell'area di Corigliano e minacciato i due inquilini, fratello e sorella, con una pistola per farsi consegnare il denaro disponibile ma sono stati fermati dai carabinieri della compagnia di Corigliano Calabro in collaborazione con i colleghi di Villa San Giovanni. I tre, D.M.M., di 27 anni, già noto alle forze dell'ordine, C.M. (22), entrambi romeni, e A.S. (42), di Corigliano Rossano, anche lui già noto alle forze dell'ordine, la sera dell'8 maggio scorso, sono andati a casa dei due approfittando della conoscenza da parte della ragazza di uno dei due romeni. Dopo avere rapinato ai due 800 euro, i banditi sono fuggiti su un'auto. La ragazza, nonostante lo choc, li ha inseguiti e fotografati riprendendo anche la targa dell'auto. I carabinieri, dopo avere analizzato le foto e le immagini della videosorveglianza, sono risaliti ai rapinatori. I due romeni sono stati bloccati a Villa San Giovanni mentre il terzo nella sua abitazione a Rossano.