Taglio alberi e furto legna, 5 arresti

(ANSA) - SANTA CATERINA IONIO (CATANZARO), 11 MAG - Cinque persone sono state arrestate e poste ai domiciliari dopo essere state sorprese a tagliare un centinaio di piante in un comprensorio boscato di Santa Caterina Ionio tutelato paesaggisticamente e idrogeologicamente. I cinque sono stati individuati nel corso di alcuni appostamenti fatti dai militari della stazione Carabinieri Forestale di Davoli e della stazione Carabinieri di Davoli. I militari, in particolare, hanno bloccato due automezzi pesanti che, da una stradina interna al bosco, stavano per raggiungere una strada provinciale.

All'interno del bosco sono state bloccate altre 3 persone trovate in possesso di motoseghe, un trattore e altri attrezzi.

Dai successivi accertamenti, gli investigatori hanno stabilito che il legno trovato sui furgoni proveniva da una centinaio di piante di quercia, di pino ed acero. Oltre a 200 quintali di legna sono stati sequestrati due autocarri, un trattore, due motoseghe e una roncola.