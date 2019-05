Aveva 14 gr di cocaina, arrestato

(ANSA) - GIOIA TAURO (REGGIO CALABRIA), 11 MAG - Personale della Volante del Commissariato di Gioia Tauro della Polizia di Stato ha arrestato, per detenzione ai fini di spaccio di sostanza stupefacente, F.S., di 52 anni, di Rosarno, già noto alle forze dell'ordine per reati in materia di droga.

L'uomo è stato fermato mentre era a bordo della sua autovettura ad un posto di controllo sulla Strada di grande comunicazione. Nel corso della perquisizione successiva, gli agenti hanno trovato, nascoste negli alloggi laterali degli sportelli e nel manico di un cacciavite, 40 dosi confezionate in involucri di alluminio, per un peso complessivo di 14,77 grammi, di cocaina.

L'uomo, su disposizione dall'Autorità giudiziaria è stato portato nella Casa circondariale di Reggio Calabria-Arghillà.