Codacons, 34% calabresi ha finanziamento

(ANSA) - CATANZARO, 30 APR - Il 33,7% dei calabresi deve pagare una rata mensile per rimborsare un finanziamento: un impegno medio di 291 euro mentre rimangono da pagare 22mila euro. E' la fotografia diffusa dal Codacons sull'indebitamento.

"Siamo dinnanzi ad una metamorfosi - sostiene Francesco Di Lieto, vicepresidente nazionale del Codacons in relazione alla composizione del debito -. Fino ad alcuni anni fa si ricorreva al prestito solo per la casa e, al limite, l'auto. Oggi ci si ricorre per qualsiasi cosa. Non a caso al primo posto delle forme di indebitamento risultano i prestiti finalizzati (53,3%).

Si tratta dei prestiti per l'acquisto di beni e servizi quali auto, moto, elettrodomestici, spese mediche, arredamento, viaggi". Operazioni che incidono per il 53,3% del totale dei prestiti e sono in aumento rispetto allo scorso anno (51,9%). Al secondo posto si collocano i prestiti personali (32,9%), in flessione sul 2017 (33,6%). Infine i mutui per l'acquisto della casa incidono per il 13,8%, in diminuzione sul 2017 (14,5%).