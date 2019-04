Trovati 1,7 kg droga in casa Crotone

(ANSA) - CROTONE, 27 APR - La Polizia di Stato di Crotone ha scoperto e sequestrato oltre un chilo e mezzo di marijuana nascosta all'interno di un'abitazione abbandonata e fatiscente del centro storico cittadino.

I poliziotti, nell'ambito dell'intensificazione dei controlli antidroga disposti dal Questore, hanno ispezionato la struttura trovando nascosta all'interno di un'intercapedine di una parete interna un chilo e 690 grammi di sostanza stupefacente. Indagini sono state avviate per risalire a coloro che avevano nascosto la droga.

Durante le attività di controllo, in un'altra circostanza, i poliziotti hanno anche denunciato una persona per spaccio di droga dopo avere trovato nel suo appartamento un piccolo quantitativo di marijuana e un bilancino.