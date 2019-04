Strattona figlio e aggredisce agente

(ANSA) - CROTONE, 26 APR - Ha strattonato il figlio di 6 anni mentre dormiva a casa della ex moglie ed ha continuato a farlo anche dopo l'arrivo della polizia aggredendo anche gli agenti.

Per questo, un crotonese di 42 anni, è stato arrestato da personale della squadra Volanti della Questura di Crotone per violenza e resistenza a pubblico ufficiale, lesioni personali, violenza di domicilio e minacce.

Gli agenti erano intervenuti nell'appartamento della donna dopo una telefonata al 113. Solo dopo vari tentativi i poliziotti sono riusciti a bloccare l'uomo. Due degli operatori intervenuti sono stati costretti a ricorrere alle cure dei sanitari del Pronto soccorso dell'ospedale con una prognosi di 7 giorni per entrambi.

Dopo le formalità di rito, l'uomo è stato posto al regime degli arresti domiciliari.