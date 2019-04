Parco Aspromonte, censite specie uccelli

(ANSA) - REGGIO CALABRIA, 24 APR - Dal falco pecchiaiolo alla tortora selvatica, dalla balia dal collare al verzellino: sono in tutto 66 le specie censite nel volume scientifico "Gli uccelli nidificanti nei boschi e nelle aree aperte del Parco Nazionale dell'Aspromonte" pubblicato dall'Ente e che arricchisce la "Collana del Parco".

Il testo - che integra la banca dati a disposizione della ricerca e si propone di divulgare all'esterno informazioni utili per la salvaguardia e la tutela della biodiversità - rappresenta il risultato di due stagioni di campionamento condotte nell'area protetta dai tecnici della Stazione ornitologica calabrese (StOrCal).

La pubblicazione rappresenta un vero e proprio manuale di agevole consultazione che tratta scientificamente le specie contattate durante le indagini di campo, permettendo di definire composizione e consistenza di alcune di queste che si caratterizzano per il loro grande valore conservazionistico.