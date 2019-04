Droga nascosta in intercapedine, arresto

(ANSA) - MILETO (VIBO VALENTIA), 23 APR - Aveva nascosto dosi di cocaina e marijuana in un'intercapedine della propria abitazione a Paravati di Mileto. Un uomo di 39 anni, Michele Galati, è stato arrestato e posto agli arresti domiciliari dai carabinieri con l'accusa di detenzione a fini di spaccio di sostanza stupefacente.

A trovare la droga sono stati i carabinieri della Compagnia di Vibo Valentia nell'ambito di una serie di perquisizioni domiciliari effettuate nel comune del vibonese e nelle sue frazioni.

I militari, con l'ausilio dei colleghi del Nucleo cinofili e successivamente dello Squadrone Eliportato Cacciatori "Calabria", hanno squarciato alcune pareti dell'appartamento trovando la droga, già suddivisa in dosi, assieme alla somma di 1.740 euro in contanti.