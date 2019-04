Sversamento illecito reflui,una denuncia

(ANSA) - ROCCA DI NETO (CROTONE), 20 APR - I carabinieri forestali hanno denunciato, a Rocca di Neto, il titolare di un'attività produttiva per violazione della normativa ambientale.

I militari, a seguito di controlli effettuati nella zona, hanno infatti accertato la presenza di acque maleodoranti sversate in un canale di scolo a causa della rottura di una condotta.

Il sopralluogo, effettuato sull'area con l'ausilio dei tecnici dell'Arpacal, ha consentito di risalire all'azienda dalla quale provenivano i reflui rilevando la rottura della condotta del depuratore. Dagli accertamenti successivi è emerso, inoltre, che l'autorizzazione allo scarico ottenuta dall'attività produttiva era scaduta da oltre dieci anni e dal 2001 non era stata rinnovata alcuna altra richiesta. Al titolare dell'azienda è stata impartita una prescrizione per superare la situazione esistente. Le irregolarità accertate dai militari, che saranno soggette a sanzioni, potranno essere sanate entro 180 giorni.